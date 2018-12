Sadio Mané dément les rumeurs sur son supposé mariage

Sadio Mané a démenti aujourd'hui plusieurs rumeurs qui circulent dans les médias et les réseaux sociaux sur son supposé mariage.

"C’est avec stupéfaction et désarroi que j’ai appris un supposé match de gala que je devrais organiser à Sousse (Tunisie), à l’occasion de mon mariage. Je tiens à démentir cette information jusqu’à la dernière énergie. Je n’ai jamais envoyé ni mandaté une tierce personne à parler en mon nom auprès des autorités municipales ou publiques tunisiennes", a démenti l'attaquant de Liverpool. L'international sénégalais précise que le supposé mariage n’existe nullement et que toutes ces informations sont erronées et sans fondement.