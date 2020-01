Sadio Mané au Real Madrid : Un transfert « inévitable » pour le prince d’Anfield ?

Ce qui est sûr c'est qu'en ce début de mercato, le Real Madrid est en quête d'un attaquant de la trempe du numéro de Liverpool. Le club de la capitale espagnole ne semble pas se satisfaire du Belge Eden Hazard. Récemment recruté pour un plus de 100 millions d'euros, le 7 juin dernier.

En outre, Zizou le coach des « Merengues » n'a eu de cesse de déclarer sa flamme à Sadio Mané qu'il rêve de chiper à Klopp. À défaut de faire signer le phénomène Mbappé, ou encore la "Pioche" Paul Pogba. L'international Sénégalais qui a déjà planté 11 pions plus 8 passes décisives en PL, est clairement la priorité des Madrilènes.

Si son transfert est d'ores et déjà écarté pour ce mercato hivernal, Mané qui rêve de marquer un peu plus l'histoire des "Reds" est désormais à quelques Victoires du titre de champion de PL qui fuit Liverpool depuis 29 ans... Beaucoup y voient un dernier défi à relever avant les adieux à Anfield ? Avec déjà 151 matches toutes compétitions confondues chez les Reds pour 76 buts.

En plus d’une ligue des champions, un titre de Co-meilleur buteur, une SuperCoupe d'Europe et une coupe du monde des clubs. Mané fait déjà partie des légendes du club.

S'il signait au Real Madrid, le natif de Bambali serait le 7ème joueur d'origine africaine à porter la tunique blanche. Rejoignant le cercle fermé des camerounais Samuel Eto'o (1998 - 2000) et Geremi Njitap (1999-2002) du Malien Mahamadou Diarra (2007-2010) du Ghanéen Mikaël Essien (2012-2013) du Togolais Emmanuel Adebayor (Janvier 2011 Mai 2011) et du Marocain Achraf Hakimi (2018-2019)





En plus d'une plus grande visibilité (marché asiatique notamment) un autre standing et donc la possibilité de franchir un autre palier (Course au ballon d’or Européen.)



Dans un effectif en quête de renouveau, Zidane ne cracherait pas sur l'apport offensif d'un top Player de la trempe de Sadio Mané. Les brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo sont encore loin d'avoir atteint la maturité et le niveau de jeu requis pour aspirer à une place de titulaire à Madrid. À cela s’ajoute un Gareth Bâle sur le départ, un Lucas Vasquez souvent blessé et en méforme à l'image du talentueux Asensio à l'infirmerie pour un bon moment. Bref tout cela pour dire que Sadio Mané pourrait assez facilement s'installer dans le onze de départ Zizou.

Mais à quel poste ? Dans quel dispositif ? Quelle sera le rôle de la flèche sénégalaise ? Car Si Mané est à l'aise dans le couloir gauche, Hazard semble commencer à y prendre ses aises. À moins que le génie belge ne passe en numéro 10 ? Une association Mané - Hazard – Benzema fait déjà rêver plus d’un…

Enfin l'aspect financier sera sans doute décisif dans ce dossier. À 27 ans, l'international Sénégalais est côté à 150 Millions d'euros (4ème joueur le plus cher au monde derrière Mbappé, Sterling et Neymar) par le site spécialisé transfermarkt. Ce qui est clair, c'est qu'il faudra mettre le prix fort pour s'attacher les services du futur ballon d'or africain.