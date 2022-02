Sadio Mané après la qualification en finale : « On a souffert mais on s'y attendait... »

Désigné homme du match à l'issue de la demi-finale de la CAN 2022 contre le Burkina Faso (3-1), Sadio Mané est revenu sur la rencontre. "On a souffert mais on s'y attendait" fera t'il savoir en zone mixte. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a reconnu que l'expérience du Sénégal a beaucoup joué au cours de ce match contre une redoutable équipe du Burkinabé.