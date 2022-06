Sadio Mané : « Le Rwanda refusait complètement de jouer… »

Auteur du but salvateur ce mardi, sur penalty en fin de rencontre contre le Rwanda (1-0, 95ème), Sadio Mané est revenu sur ce match qui a failli leur échapper…



Avec un bilan de quatre buts en deux matches, l’actuel meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2023 et nouveau recordman du nombre de buts inscrits en sélection (33 buts en 89 rencontres) n’en demeure pas moins humble.



« On est là pour défendre les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Personnellement j’essaie d’apporter ma contribution, c’est-à-dire marquer et faire marquer mes coéquipiers pour pouvoir gagner et remporter des trophées pour le pays… »



Néanmoins, Sadio qui n’a pas eu le rayonnement habituel malgré un match correct, a fait comprendre que « le match d’aujourd’hui n’a pas été facile, on s’attendait à un match très disputé et difficile. On a bien visionné cette équipe... Ce sont deux matches différents, on avait une équipe joueuse et là on a une équipe qui refusait complétement de jouer, c’est le cas du Rwanda. Mais bon, il faut s’attendre à ce genre de match en Afrique, on savait que ça n’allait pas être facile… Dans l’ensemble on méritait de gagner… »