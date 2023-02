Sadio Mané : « Je vais reprendre dans une semaine … L'équipe nationale est ma priorité »

Sadio Manè à profité de la visite du ministre des sports, chez lui, à Munich, pour évoquer son état de forme suite à sa blessure au genou, et son éventuel retour en sélection pour les éliminatoires de la CAN 2024 au mois de mars…

Après s’être réjoui de la visite que lui a spontanément rendue Yankoba Diatara ce jeudi, en Allemagne, Sadio Mané est revenu cet sombre épisode qui l’a tenu éloigné des pelouses depuis le 18 novembre 2022. « ça n'a pas été facile, ça a été long. Le plus important c’est que je me sens très bien maintenant. Ça fait partie de notre métier. Quand je me suis blessé sur la pelouse et que j'étais assis par terre, je savais que c'était quelque chose de sérieux. Mais bon je l'ai vécu dignement parce que c'était la volonté divine. On y peut rien surtout à la veille d'une coupe du monde… »

Pour son retour très attendu dans la tanière, l’attaquant bavarois, tres optimiste et visiblement impatient de retrouver ses compatriotes, a pris rendez-vous avec les Lions pour la prochaine trêve internationale au mois de mars. « Je vais reprendre dans une semaine donc je dirais oui parce que si je suis devenu un footballeur c’est grâce à l'équipe nationale. Parce que quand j'étais jeune je ne regardais même pas es championnats je regardais plutôt l'équipe nationale. C'est ce qui m'a vraiment poussé à devenir footballeur. L'équipe nationale est toujours la priorité pour moi. »