Sadio Mané 22e au classement du Ballon d'Or France Football 2018

L'international sénégalais, Sadio Mané partage la 22e place du classement final

du Ballon d'Or France Football 2018

avec Marcelo Vieira da Silva. L'attaquant de Liverpool est ex aequo avec l'arrière latéral gauche brésilien du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions.



Edinson Cavani est également 22e. L'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain a été excellent en club et a échoué en quart de finale de la Coupe du monde. Le joueur sénégalais est récompensé pour sa belle saison avec les Reds, finalistes malheureux de la Ligue des Champions 2017-2018. Derrière lui, on retrouve des Champions du monde comme Hugo Lloris (31 ans), 29e ex aequo avec Isco...