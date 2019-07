Sadio Mané : « Continuez à nous supporter, on va se battre jusqu'au bout et ramener la coupe au Sénégal! »

Une forte promesse aux allures de prédiction faite ici par l'international Sénégalais Sadio Mané lors de sa visite à l'UCAD. Très ému par l'accueil chaleureux des étudiants, surtout pour leur soutien lors de la CAN. Mané de leur réitérer toute sa gratitude, tout en prenant rendez-vous très bientôt avec le peuple : "Continuez à nous supporter, on va se battre jusqu'au bout et ramener la coupe au Sénégal ! "