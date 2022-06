Sadio Mané : « C’était le bon club, au bon moment... »

Entre sadio Mané (30 ans) et le Bayern Munich, le courant est tout de suite passé, a fait savoir la star planétaire à l'issue de sa visite médicale ce mardi en Allemagne. "J’ai tout de suite eu un bon feeling lorsque le Bayern m’a présenté le plan. Je crois au plan du club plus que quiconque", a-t-il affirmé après l'officialisation de sa venue en Bavière.



Dans un entretien accordé à Bild, l'ex attaquant de Liverpool est revenu sur les premiers contacts entre le club de la Bavière et son staff tout en soulignant qu'il a fait le bon choix... "C’est la bonne décision. Quand mon agent m’a parlé pour la première fois de l’intérêt du Bayern, j’ai été immédiatement enthousiaste. Je me suis tout de suite vu jouer là-bas. Pour moi, c’était le bon club au bon moment."



En attendant sa présentation officielle ce mercredi, Mané espère contribuer à faire gagner davantage de titres à ce monstre d'Europe. "C’est l’un des plus grands clubs du monde et l’équipe se bat toujours pour chaque titre. Pour moi, c’était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici..."