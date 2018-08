Sada Thioub et Makhtar Guèye font de brillants débuts en Ligue 1

Avec deux buts, une passe décisive, une puissance et un réalisme glaçant devant la cage, Sada Thioub symbolise le bon début de saison de Nîmes. Déjà buteur le week-end dernier contre Angers (4-3), l'attaquant Nîmois a remis ça en s'offrant le scalp de l'Olympique de Marseille, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. Alors que Florian Thauvin avait égalisé un quart d'heure plus tôt (49e) suite à l'ouverture du score de Denis Bangoura en première période (34e) pour le promu, l'attaquant sénégalais de 23 ans a libéré le stade des Colistières à l'heure de jeu (62e).



Du côté de l'AS Saint-Étienne, Makhtar Guèye n'a pas perdu de temps pour se faire connaître dans le Forez. Pour son premier match en Ligue 1 française, le jeune sénégalais a sauvé les siens d'une défaite qui pendait au nez face à Strasbourg, dimanche lors 2e journée. Entré à la 84e minute à la place de l'attaquant norvégien Ole Selnaes, Makhtar Guèye, 20 ans, arrivé en mars dernier en provenance de l'US Gorée a égalisé pour les Verts quatre minutes plus tard.

