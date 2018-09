Sacrifice à Tivaouane : Un sexagénaire décapité, sa tête introuvable

Assane Seck, âgé de 60 ans environ et habitant au village de Keur Assane Ndiaye, dans la commune de Tivaouane, est mort de façon cruelle. Il a été agressé mardi dernier par des individus non encore identifiés, battu à mort et décapité. Sa tête a été emportée par ses bourreaux.



D’après L’AS, qui donne l’information, Seck, a été attaqué alors qu’il se rendait à un baptême dans un village voisin, tôt le matin le jour des faits.



Son corps, gisant dans une mare de sang, a été retrouvé par des passants. La police et les pompiers se sont déployés sur les lieux pour faire les constats d’usage avant de déposer la dépouille à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Une enquête est ouverte.