Sacre des Lions du Sénégal / Abou Diallo, Cos M23 : « Cette victoire de la réconciliation nationale doit inspirer pour régler la question de l'éducation »

En plus de procurer de la joie et du bonheur, cette victoire des Lions de Téranga dimanche dernier sur l'équipe Égyptienne de football, a aussi réuni toutes les sensibilités de la nation. Comme le disait le chanteur Youssou Ndour, " C'est le football qui peut rassembler". C'est aussi l'avis du membre de la société civile, Abdou Diallo, qui a félicité les acteurs politiques de toutes sensibilités, de cette union sacrée autour d'un même idéal.



"Ce premier trophée de l'équipe nationale du Sénégal est une victoire de réconciliation nationale. Il a rassemblé tout un peuple qui s'est retrouvé pour fêter la victoire qui n'a pas de coloration politique", soutient le chargé de l'organisation du Cos M23 qui ira plus loin pour inviter les acteurs à penser à la résolution de ce problème qui persiste. Il s'agit notamment de celui de l'éducation. En réalité, avec ces nombreuses perturbations dans le système éducatif, Abou Diallo rappelle l'urgence de se pencher, à travers ces moments de réconciliation et de concorde, pour régler cette question car, le football et l'éducation vont de pair.