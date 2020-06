Sacre de Liverpool- Djibril Cissé encense Sadio Mané : « c'est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League… »

L’ex attaquant des « Reds » au lendemain du sacre de Liverpool a encensé Sadio Mané. Selon Djibril Cissé, Sadio est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League.

« Sadio (Mané) avait un problème d'efficacité il y a encore deux, trois ans, mais cette saison il a tout mis au fond (15 buts en Premier League). Quand je vais à Liverpool, on se voit de temps en temps. C’est un perfectionniste, qui a pris conscience que, s'il voulait franchir un palier, il devait être plus efficace. Et puis être au sein d’un tel trio avec (Mohamed) Salah et(Roberto) Firmino et voir que l'on parle plus des deux autres que de lui, ça a dû le piquer, l’inciter à tout faire pour inverser la tendance. Désormais, il met des buts de toutes les manières possibles : du coude, de l'épaule, du torse, sur un ciseau... C'est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League. » a t'il réagit dans les colones de "l'Equipe'