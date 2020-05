Sachets plastiques : 10 tonnes déjà saisies par les services du ministère de l’environnement

Le MEDD, la DEEC en collaboration avec la Section de la Gendarmerie de l'Environnement avait organisé le jeudi 30 avril 2020 dernier, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi sur le plastique une sortie pour constater l’effectivité au niveau des commerces des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pollution plastique. Des saisies importantes de stocks de sachets plastiques avaient été opérées dans les grandes surfaces comme Hyper marché Exclusive, Auchan, les stations- services Elton et EDK et au marché Tilène. Le Sg du ministère qui était à la tête de cette délégation avait rappelé que cette loi fera l’objet d’un suivi régulier et que chaque jour des services feront des descentes sur le terrain pour contrôler, mais aussi faire des saisies. Et une semaine après cette annonce, plus de dix tonnes de sachets plastiques ont été saisies, nous informe-t-on. D’où le courroux et les sorties ces derniers jours des commerçants de Touba, Thiaroye et ceux regroupés dans l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis).