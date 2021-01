Sachets en plastique : Des individus mal intentionnés se font passer pour agents de la DEEC et procèdent à des saisies

Le Ministère de l'Environnement et du Développement durable invite à plus de vigilance et dégage toute sa responsabilité face à de tels agissements qui doivent être signalés en appelant le numéro vert Urgence Environnement 1221.

Le Ministère de l'Environnement et du Développement durable informe l'opinion publique que des personnes mal intentionnées se font passer pour des agents de la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC) et procèdent à des opérations de saisie de produits plastiques dans les lieux de vente. Dans une note transmise à notre rédaction, le MEDD rappelle que les infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n°2020-04 du 8 janvier 2020, relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques, sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés relevant des ministères en charge de l'Environnement, de la Santé, de l'Industrie, du Commerce et des Finances, munis de leur carte professionnelle.