Saccages de camions sénégalais par des maliens: Le ministre des transports du Mali appelle au calme et assure faire la lumière sur les incidents regrettables

Suite à la réaction spontanée de certains compatriotes maliens répondant aux actes d’une partie furieuse qui s’en prenaient à des camions maliens entre Kaolack et Kahone après l’accident mortel à Kaolack entre un camion malien et un taxi, les autorités ont réagi pour calmer les ardeurs. Dans un élan de sauvegarde des rapports Sénégalo-maliennes, le ministre des Transports et des Infrastructures malien a, dans un communiqué lu à Dakaractu, tenu à informer l'opinion publique que la situation doit être contrôlée pour éviter l’irréparable. « Il revient que certains de nos compatriotes ont entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais. Au nom du gouvernement de la République du Mali, le Ministre en appelle au sens de la responsabilité et de la mesure de nos transporteurs et conducteurs » lit-on dans le communiqué de nos voisins. Le ministre appelle ainsi au calme et assure qu’après la prise de contact avec les autorités sénégalaises, tous les moyens nécessaires seront de mise pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays.



Rappelons que l’accident qui a suscité ces agissements s’est produit ce dimanche entre un camion percutant violemment un taxi et faisant 4 morts et un blessé.