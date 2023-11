Saccages dans les consulats: « On doit avoir le courage de dire à ces émigrés d’arrêter » ( députée Coura Ndiaye)

L’honorable député Coura Ndiaye dit Coura Macky a invité à accorder plus d’attention aux travailleurs dans les consulats et ambassades car selon elle, il y a beaucoup de travailleurs contre le Chef de l’Etat dans ces institutions basées à l’étranger. Le parlementaire qui dit avoir immigré depuis 1985, a profité de son temps de parole, ce 25 novembre devant le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur pour dénoncer les saccages dans les consulats à l’étranger.



« Ces émigrés doivent arrêter et on doit avoir le courage de leur dire d’arrêter», a déclaré Coura Ndiaye qui s’exprimait à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.





El H. M. BÈYE