Les sept présumés casseurs du journal «Les Échos» ont encore été déférés devant le procureur ce Vendredi à la suite d’un retour de parquet pour les infractions d’association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui.



Cette décision a été prise par le Doyen des juges d’instruction, qui a hérité du dossier. Les nommés M. G. (31 ans), D. D. (31 ans), A. A. MB. (29 ans), P. M. G. (21 ans) et C. T. F (20 ans) devraient prendre leur mal en patience, le procureur a envoyé le dossier en instruction.



Ces auteurs de l’attaque contre le siège du journal «Les Echos» vont commencer, dans la nuit de vendredi à samedi, à faire l’objet d’une détention préventive, au terme de quelques jours de garde à vue à la Section de recherches (Sr) de Colobane.