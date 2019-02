Saccage du siège de Pastef à Yoff : « Ils ont saccagé leur propre siège. La campagne de victimisation ne passera pas » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Cité au plus haut chef dans l’affaire du saccage du siège de Pastef situé à Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a donné son appréciation de cet incident face à Dakaractu. Pour l’édile de Yoff, il s’agit ni plus ni moins d’une mise en scène orchestrée par cette formation politique. « Les sénégalais n’accepteront pas d’être manipulés. Ils ont saccagé leur propre siège en épargnant les voitures et tous les objets de valeur pour en retour travailler sur la victimisation des sénégalais. Ce que les sénégalais ont vite compris », a assuré le responsable politique de l’Apr.