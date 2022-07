Saccage du Lycée de Yoff : tous les mineurs incriminés sont libres.

L’affaire avait fait l’objet d’un renvoi pour être jugé, ce 15 juillet, en raison de l'absence du représentant de l’État, à savoir l’agent judiciaire. Le procès sur l’affaire de la mise à sac d’une salle de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff incriminant des mineurs, a été tiré au clair, hier vendredi. Tous les élèves mineurs ont été libérés après que le tribunal a adhéré à la requête de demande de liberté provisoire introduite par la défense.



Poursuivis pour destruction de biens appartenant à l’État, 8 élèves, tous mineurs ont été entendus par le tribunal. Devant le juge, ils ont nié les faits qui leur étaient reprochés, mais ont toutefois admis être présents dans la classe au moment des faits.



Selon un de leurs avocats, à savoir Me Baba Diop, la vidéo virale qui a permis de procéder à leur interpellation et à leur traduction devant le tribunal correctionnel n’a pas été versé dans le dossier d’enquête.



« Il n’y a qu’un procès-verbal dans le dossier où l’enquêteur dit simplement qu’il a exploité cette vidéo », a-t-il dit en plaidant la relaxe en faveur des élèves mineurs. En attendant le verdict mis en délibéré au 22 juillet prochain, les 8 prévenus ont tous bénéficié d’une liberté provisoire.



Les nommés Ousmane Diène et Ousmane Samb considérés comme des majeurs ont été les premiers à être jugés dans le cadre de cette affaire, le 8 juillet dernier. Dans son verdict le tribunal a condamné le premier cité à 1 mois d’emprisonnement assorti de sursis et le dernier a bénéficié de la relaxe...