Saccage des locaux du journal « Les Échos » : Alinard Ndiaye pour une sanction exemplaire des auteurs des faits

« Je dénonce avec la dernière énergie, l'acte barbare et lâche que des individus sous le couvert de leur appartenance maraboutique ont perpétré en plein jour contre le journal LES ECHOS, dont le seul tort aura été d'informer les sénégalais sur la maladie d'un concitoyen, au même moment où cette même maladie a emporté d'éminents sénégalais et aussi valeureux. Nous invitons l'état du Sénégal à prendre ses responsabilités de manière ferme afin que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Nous demandons aux autorités compétentes d'infliger une sanction exemplaire aux auteurs clairement identifiés et mis aux arrêts grâce au travail remarquable et en un temps record de nos vaillantes FDS» », a-t-il écrit.Il a enfin exprimé sa solidarité au directeur de Publication du Quotidien Cheikh Omar Ndaw ainsi qu'à l’ensemble de la rédaction.