Saccage des locaux du Cesti: les 24e et 25e promo participent à l'élan de solidarité et apportent un appui financier de 10 millions.

Les 24e et 25e promotion ont décidé de répondre à l'appel du CESTI en donnant un appui financier de 10 millions de Fcfa.



" Le Cesti a fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, quand le CESTI a un besoin, je pense que les premiers à donner l'exemple spontannément, ça doit être les anciens. Et c'est pourquoi la 24e et la 25e promotions se sont mobilisées spontanément pour répondre à l'appel du Cesti. Dans ce cadre, on a mobilisé 10 millions et nous venons remettre ça aujourd'hui", a déclaré Yoro Dia.





" Avant la remise, on a constaté les dégats..., c'est un véritable acte de barbarie parce que c'est une école de journalisme, de connaissances...Le fait même de viser une école de journalisme à mon avis n'est pas le fait du hasard. Les 24 e et 25e promo ont donné 10 millions aujurd'hui, mais nous allons continuer à mobiliser les bonnes volontés aussi bien dans l’Etat que dans d'autres secteurs pour permettre au Cesti de redémarrer le plus rapidement et pour moi c'est la meilleure réponse afin de montrer aux barbares qu'ils ne gagneront pas...On a sensiblisé d'autres promotions et elles aussi vont s'y mettre...", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le Cesti a été saccagé et incendié lors des émeutes du 1er juin...