Saccage de salles de classe à Yoff : le Pr Djibril Diakhaté affirme que les responsabilités sont partagées...

À l'occasion du grand forum des jeunes de Grand-Dakar, tenu ce dimanche 03 juillet, à l'esplanade de Niary Tally, le conférencier du jour, le Pr Djibril Diakhaté, est revenu sur le saccage des tables bancs dans les écoles, à chaque fermeture de classe et affirme que les responsabilités sont partagées entre l'école et les parents d'élèves.



« C’est un réflexe incivique qui ne cadre pas avec l’éducation que les enfants doivent recevoir au niveau de l’école et des classes. Ce geste-là, est inqualifiable à la limite. Ça rentre toujours, dans le cadre de l’éducation civique, de l'instruction civique que les enfants doivent recevoir au niveau des écoles, et qu’ils ne reçoivent plus. Aujourd’hui, les enfants, à la limite, les élèves devaient avoir comme bréviaire les grands hommes de notre pays, comme comme les Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy... Les parents d’élèves doivent éduquer les enfants à la maison pour qu’ils aient les bons réflexes. L’enfant doit avoir peur. La responsabilité est à tous les niveaux. Nous pensons qu’il faut requalifier les choses. L’éducation est en train d’aller dans le mauvais sens. Il faut rectifier plein de choses et à tous les niveaux », a déclaré le Pr Djibril Diakhaté.