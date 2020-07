Saccage de la mairie de Keur Massar : « il y' a eu agression d'un symbole de l'État... La loi va s'appliquer » (Oumar Guèye, Ministre)

Le Ministre des Collectivités territoriales, M. Oumar Guèye, accompagné des autorités administratives, le maire Moustapha Mbengue et des conseillers municipaux, s’est rendu à la mairie de Keur Massar pour constater l’étendue des dégâts perpétrés par la furie des marchands ambulants qui manifestaient pour occuper la voie publique, précisément le fameux rond-point de Keur Massar.

À l’issue de sa visite et devant l’ampleur du saccage, le ministre Oumar Guèye choqué a averti : « Il y a eu agression d'un symbole de l'État ...Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte, et la loi va s'appliquer. » En effet, une plainte a déjà été déposée et des personnes identifiées...