Saccage au domicile du maire de Kaolack : Des commerçants et artisans apportent leur "soutien total" à Mariama Sarr.

L'acte de vandalisme perpétré dernièrement chez madame le maire de Kaolack ne trouve guère un écho favorable dans la ville de Mbossé. En effet, après la sortie de l'équipe politique de l'édile de Kaolack pour le dénoncer, d'autres personnes ont remis encore ça.



Et cette fois-ci, ce sont des commerçants et artisans venant des différents marchés de Kaolack, qui ont fait face à la presse pour fustiger cet acte de vandalisme et dire à qui veut l'entendre que la maire de Kaolack est toujours dans le cœur de ses administrés.



Se relayant au micro, les orateurs ont tenu à rappeler les efforts de l'actuelle équipe municipale pour non seulement booster l'économie de la ville en cette période de pandémie, mais aussi apporter son soutien aux familles vulnérables à la Covid-19 à travers des appuis composés de denrées alimentaires et de kits de protection...