Après un mois de grève sans grande satisfaction, des étudiants de l'Université de Thiès ont décrété trois jours sans ticket et 72 heures de grève. Suite à cela, ils se sont rendu à l'Université Polytechnique de Thiès et à l'hôtel du rail où sont basés d'autres étudiants pour saccager le restaurant en plus des lampes du jardin public.



Des actes qui selon, le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès (Crous-T), Cheikh Sall, sont réprimables aux yeux de la loi. "Je vais saisir le procureur et le conseil de discipline", déclare-t-il.



Non sans faire remarquer : "une bonne partie des auteurs de cet acte de vandalisme sont des étudiants politiciens".