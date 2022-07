Sabotage des Unes de plusieurs quotidiens sénégalais… : La CAP va saisir le procureur via une dénonciation…

Suite au détournement et au sabotage de la Une de plusieurs quotidiens (L’Obs, Bès Bi, Dakar Times, Enquête…) il a fermement dénoncé ces pratiques lors d’une conférence de presse, tout en annonçant une action de la CAP auprès du procureur pour appuyer le dossier.



Pour rappel, la machine judiciaire a été mise en branle à la suite de plaintes déposées par les organes de presse impactés. Ce qui a conduit à l’arrestation ce jeudi, par la division des investissements criminelles (DIC) de Pape Ibra Guèye, alias « Papito Kara » l’un des présumés auteurs des faits incriminés. Il faisait publiquement la revue de presse des Unes détournées…



Entre les cas de brutalité policière et les attaques numériques perpétrées contre la presse, notamment en cette période électorale, la CAP en appelle à plus de vigilance à quelques jours des élections législatives du 31 juillet 2022.