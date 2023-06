Sabodala visite de la commission mine du HCCT : « La société minière est en train de remplir sa mission dans le cadre de la RSE. » (Maire)

Une forte délégation du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a tenu une rencontre d'échanges et de partage sur les questions de l'environnement, l'exploitation des ressources naturelles et le niveau d'exécution de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ce jeudi 15 juin 2023 au Camp de Endeavour Mining de Sabodala.



Les échanges ont principalement tourné autour de la responsabilité sociétale de la SGO, filiale de Endeavour Mining envers les populations locales et la politique de gestion et de préservation de la forêt et de ses ressources.



Les responsables de l'entreprise Endeavour Mining ont présenté les caractéristiques de l'entreprise, la politique de gestion de l'environnement, la promotion du système consommer local, l'emploi et la formation des populations pour assurer leur autonomisation d'une façon durable. Trois commissions de recrutement sont réparties entre les villages de Sabodala, Khossanto et Tenkoto. Les recrutements directs et indirects ont abouti à 577 employés au niveau des villages environnants et 808 personnes dans les autres régions du Sénégal, soit 41% des emplois, selon Moussa Mbaye Guèye, le directeur de la performance sociale à Endeavour Mining.



Selon le Maire de Sabodala, Mamadou Cissokho, les élus viennent de connaître l'importance du HCCT et cette visite leur va droit au cœur. Il affirme que la société minière Endeavour Mining est en train de remplir sa mission dans le cadre de la RSE, il demande toutefois à l'entreprise d'améliorer les conditions de vie des populations en terme de santé, d'éducation, d'emploi et de formation. L'édile de Sabodala s'engage également à s'investir davantage dans la gestion et la préservation de l'environnement.



Après une séance de travail et d'échanges avec les autorités administratives et territoriales, le président de la commission mine et RSE du HCCT, par ailleurs député maire de Koumpentoum, Sidy Traoré, a chaleureusement salué les efforts consentis par Endeavour Mining dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et la gestion des ressources naturelles et forestières. Il précise que cette mission se rendra partout au Sénégal pour le même but, afin de produire un rapport général qui sera transmis au chef de l’État Macky Sall et ensuite publié.