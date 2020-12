Après l'étape de PMC de Mako ( Petewol Mining Company ), la SGO de Sabodala a reçu ce 29 Décembre 2020, M. Oumar Sarr, ministre des mines et de la géologie venu effectuer une visite de travail auprès des sociétés minières de Sabodala.



Après les visites de site, le ministre a eu une longue discussion avec les communautés. En plus de l'état désastreux de la route Bembou-Sabodala, la route de l'or, elles ont évoqué le problème de couloirs d'orpaillage et de problèmes liés aux terres agricoles et aussi les problèmes de santé liés à la poussière.



Prenant la parole, le DG de SGO Abdoul Aziz Sy a rassuré le public sur le partenariat entre la compagnie SGO et les communautés. Selon lui, SGO fait tout pour éviter les terres d'autrui au cas contraire, c'est la compensation avec le standard international. Toujours selon lui, bien que la route soit dévolue à l'État, ils verront ce qu'il y a à faire ensemble.



En effet, dira-t-il "le premier souci de SGO c'est les populations, ensuite les bénéfices qui seront partagés. Présentement SGO utilise 1.553 employés dont 50,23% constitue la main d'œuvre locale", a t-il fait savoir.



Quant au ministre, il rassurera les populations sur le bitumage de la route. Il ajoutera que des efforts de négociations seront entamés avec les populations pour les couloirs d'orpaillage.