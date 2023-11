Sabodala Gold Operation et ONU Femmes s'associent pour valoriser les femmes dans les zones minières

La Fondation Endeavour du groupe Endeavour Mining et sa filiale Sabodala Gold Operation Sénégal et ONU Femmes ont signé le 16 novembre dernier au siège de la société, un partenariat pour le lancement d'un programme d'autonomisation des femmes dans la zone du site minier de Sabodala dans la région de Kédougou (Sud-est).

Pour dérouler le programme de l’accord pour une durée d’un an, une signature d’accord a été organisée entre Mme Ndiaye Dieynaba Wade, directrice d’ONU Femmes au Sénégal et monsieur Abdou Aziz Sy, vice président chargé des affaires publiques pour le groupe Endeavour en Guinée, au Mali et au Sénégal.

Adressant des mots de bienvenue à l’équipe d’ONU Femmes, monsieur Abdou Aziz Sy, directeur Général Sabodala Gold Operation, filiale de Endeavour affirme : « La fondation Endeavour et ONU Femmes Sénégal joignent leurs efforts pour soutenir l’autonomisation des femmes dans la région minière de Sabodala. »

Ce mémorandum d’accord va permettre ainsi aux femmes qui se trouvent dans la zone minière de Sabodala, de moderniser leurs moyens de production et de bénéficier de formation sur la création d’entreprise et l’entrepreneuriat. Endeavour Mining et ONU Femmes vont également mettre en relation leurs expertises pour développer un programme d’accompagnement et d’émancipation économique des femmes dans cette zone sud-est du pays. Pour la représentante d’ONU Femmes, le but recherché, c'est « la prise en charge des questions de genre pour une faveur de l’accès aux femmes aux plus hauts postes de responsabilité dans les sociétés minières, notamment à Sabodala Gold Operation, mais aussi la prise en charge des sensibilités genre dans l’équilibre du personnel et le renforcement de capacités des femmes au niveau du terrain. »

« Notre métier c’est de produire de l’or, mais nous voulons produire l’or qui profite à la société et nous voulons aussi impacter positivement et durablement nos communautés. Comme ce n’est pas tellement notre métier malgré nos bonnes intentions, il y a des gens qui sont mieux outillés et qualifiés pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc pour ce qui concerne les femmes, on ne peut pas trouver mieux qu’ONU Femmes pour atteindre ces objectifs d’autant plus que que nous recherchons au delà de produire de l’or et d’impacter nos communautés et surtout avoir des communautés résilientes particulièrement la frange la plus vulnérable que sont les femmes surtout qui celles dans les zones les plus reculées comme Sabodala. Donc nous avons trié le bon partenaire qui recherchait cette cible là », affirme le vice-président chargé des affaires publiques pour le groupe Endeavour en Guinée, au Mali et au Sénégal.



Quant à ONU Femmes, elle entend avec son partenaire, intensifier la capacité des femmes à s’imposer en leader, à croitre leur productivité et leur compétitivité afin de valoriser l’expertise féminine dans le secteur minier, ce qui représente l’un des objectifs de développement fixés par les Nations Unies à l’horizon 2030 ».

À cet effet, le DG de Sabodala Gold Operation assure que « l’adhésion du groupe Endeavour à travers ce partenariat, s’inscrit dans les principes d’autonomisation des femmes des Nations unies’’ (WEP). Il assure au représentant d’ONU Femmes que son groupe va pousser les entreprises partenaires à leur emboîter le pas.