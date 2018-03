Sa santé, son probable forfait à la CM : La colère de Kara Mbodj

Le défenseur d’Anderlecht, Kara Mbodj n'a pas caché son mécontentement, s'interrogeant sur l'honnêteté de certains journalistes belges et sénégalais. Mais, c'est contre le traitement réservé à la dernière sortie de Hein Vanhaezebrouck, le coach d’Anderlecht, que le défenseur central sénégalais s'insurge. "Toutes ces publications de journalistes sénégalais sont fausses et sans fondement. Je suis au courant de tout et je sais ce que vous recherchez. Sachez que ni vous ni ceux qui vous envoient ne pourront nuire à mon image", tempête le défenseur sur twitter.



L’international sénégalais, qui reste privé de sélection en équipe nationale pour une blessure, pense que les propos attribués à son coach sont faux. "Mon coach n’a jamais eu (tenu) ces propos. Je tiens à vous rassurer que je travaille dur pour revenir le plus vite possible et aider mon équipe pour les play-offs. Je fais 2 séances par jour. Avant de penser à la coupe du monde, je dois rejouer avec mon club", recadre le natif de Mbour. L'ancien pensionnaire de Diambars n’a pas vraiment apprécié d’être au centre des débats...