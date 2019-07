Sa convocation « égarée à Thiès » : Thierno Alassane Sall finalement à la DIC ce Mercredi

L’ancien ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall sera à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ce mercredi 17 juillet à 10 heures dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur dans l’affaire Petro Tim. Alors que l’appel à témoin a été lancé par le procureur dernièrement, et que plusieurs personnalités ont déjà fini d’y répondre, TAS qui semble en connaitre un brin sur cette affaire, tardait à recevoir sa convocation. C’est chose faite puisque l’intéressé annonce l’avoir reçu après qu’elle ait été « égarée ».

« Ma convocation à la DIC annoncée par la Presse ces derniers temps m’est enfin parvenue. Il paraît qu’elle avait été expédiée et égarée à Thiès avant que l’on se ravise à me chercher du côté de Dakar. J’irai donc à la DIC mercredi 17 Juillet à 10 heures même si le Poker n’est pas ma tasse de thé » a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs pour le Président de la République des valeurs, jamais dans un dossier des faits aussi flagrants, massifs et constants n’ont été accessibles … aux esquimaux et même aux martiens (si tant est qu’ils s’intéressent, comme la BBC, aux affaires sénégalaises). « Que les enquêteurs se saisissent du rapport de l’IGE ou refasse un tour vers Pétrosen, le ministère de l’énergie en commençant par les différents ministres ainsi que leurs collaborateurs et ils auront réécrit le roman complet d’un scandale d’état. S’ils veulent plus court, qu’ils aillent dans Internet, ils trouveront le récit d’un Dallas sénégalais. » écrira t’il.