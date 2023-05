Sa condamnation annoncée, Sonko réitère son appel à la résistance : « J’appelle tout le peuple à faire face à Macky Sall »

Pour le leader du parti Pastef, c’est le "remake de mars 2022 qui risque de refaire surface". « J’appelle tous les militants et globalement tous les sénégalais à dire non et à faire face à l’injustice. Si nous sortons pour mettre un terme à cela, nous le pouvons » ! Tels sont les premiers mots sortis par le leader du Parti Pastef qui, après avoir été informé de sa convocation, se dit déterminé à défendre son projet et invite ses militants à en faire de même pour parvenir à leurs fins.



D’après le leader de Pastef Les Patriotes, les priorités pour le parti doivent être bien définies. « Ce qui peut freiner le projet, il faut le savoir, c’est ce qui s’est passé hier au tribunal en annonçant ma candidature. Tout le reste n’affecte pas le projet. Ils ont bien préparé leur deal hier. Mais nous ne devons pas céder » estime Ousmane Sonko qui se désole de la posture de certains patriotes qui ne sont toujours pas parvenus à fixer les priorités.