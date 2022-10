Sa Thiès minimise Reug Reug : « C'est mon fils qui m'a montré ses failles... Je vais le terrasser... »

Ce sera assurément l’une des plus belles affiches de la saison de lutte 2022-2023, le choc entre Sa Thiès et Reug Reug. Deux jeunes talents de la lutte avec frappe sénégalaise qui vont en découdre le 5 mars prochain à l’arène nationale.



Si Sa Thiès dont la puissance et la technicité ne sont plus à démontrer, ne voit pas en son adversaire un candidat de taille. "C'est mon fils qui m'a montré ses failles...je vais le terrasser...", de son côté, le champion de Thiaroye, Reug Reug, toujours invaincu, compte bien lui imposer sa puissance….