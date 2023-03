Sa Thiès après son face à face raté contre Reug Reug : “Dafa am gnou beug yakk lamb dji!”

Le pensionnaire de l’écurie Balla Gaye 1 de Guédiawaye a profité de son Open Press de ce mercredi après-midi pour mettre les choses au clair. D’après l’adversaire de Reug Reug, leur face à face avorté suite à des échauffourées est regrettable et surtout donne une mauvaise image de la lutte. Par contre, Sa Thiès reste persuadé qu’il y a une “surmédiatisation” autour de ce genre d’incidents, dans le but de nuire à leur discipline qui est loin d’être source de violence. “Dafa am gnou beug yakk lamb dji”