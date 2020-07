Sa Thiès : « Je suis le meilleur lutteur de ma génération, mes défaites on les compte... Garga doit se méfier »

Sa Thiès, le prince héritier de l'ancien empereur des arènes, Double less, compte revenir en force dans la lutte avec frappe. Après des débuts tonitruants et une ascension fulgurante au sein dans le milieu de la lutte, le cadet de Balla Gaye II, qui a connu quelques difficultés dans son cursus, entend bien refaire son retard. Et pour ce faire, rien de mieux qu'une belle affiche qui pourrait éventuellement l'opposer à un autre jeune talent des arènes : Garga Mbossé. Comme son nom l'indique, le teigneux Garga, également en quête d'un second souffle, cherche à relancer sa carrière en perte de vitesse. Dans tous les cas, Sa Thiès qui s'est montré très serein comme à son habitude, avertit : "Je suis le meilleur de ma génération, mes défaites on les compte... Garga doit bien se méfier!"