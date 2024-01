« SUNU CAN Bi » : Les Camerounais promettent la guerre aux Lions de la Téranga, Gana Guèye et El Tactico prêts pour le combat !

Dans cette édition de « Sunu CAN bi », la tension monte entre les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun. À quelques heures de leur affrontement prévu ce vendredi à 17h00 GMT. Les deux équipes se sont confrontées devant la presse, intensifiant ainsi une atmosphère de défi empreinte d'un esprit sportif charmant. Aliou Cissé a également fait le point sur la situation de son effectif, exprimant quelques inquiétudes concernant Moussa Niakhaté et ses coéquipiers… Les Camerounais, fiers et déterminés, ont promis une bataille féroce aux Lions de la Téranga. Ils se préparent activement pour le combat qui les attend sur le terrain. Gana Guèye, milieu de terrain expérimenté, est prêt à donner le meilleur de lui-même pour mener son équipe à la victoire...