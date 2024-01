« SUNU CAN Bi » / Ambiance, réactions, conf presse : Dans les coulisses du derby Sénégal vs Guinée !

Dans ce « SUNU CAN Bi » plongez dans les coulisses du derby entre le Sénégal et la Guinée (2-0), au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Découvrez, l'ambiance électrique, les réactions passionnées et l'effervescence palpable qui ont entouré ce derby extrêmement tendu. Dakaractu vous fait revivre la rencontre autrement, en commençant par les pronostics d’avant match, les images inédites prises dans le stade, au cours de la partie, les déclarations en salle de conférence et en zone mixte sans oublier la réaction à chaud des supporters des deux sélections…