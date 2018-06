SUKKERU KORR : LA DG DE L’ACBEP SOUTIENT 29 MOSQUÉES DE KOUNGHEUL

Les 29 mosquées de la commune de Koungheul ont été bien servies en ce mois béni du ramadan grâce à un soutien financier conséquent de la part du président de la République, par l’entremise de la patronne de l’Agence de la Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP), Mme Socé Diop Dionne. Le président de la République, Macky Sall, bienfaiteur des lieux de culte musulman de la commune de Koungheul dans la région de Kaffrine. Elles sont 29 mosquées implantées dans la capitale historique du Bambouck à bénéficier de la générosité présidentielle, avec à la clé une enveloppe financière remise en mains propres par la directrice générale de l’Agence de la Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) Mme Socé Diop Dionne. Cette dernière s’en explique après une tournée au pas de charge dans les moindres recoins de la commune « Depuis 2012 , le président de la République se fait un devoir de venir en appui aux lieux de culte de Koungheul en guise de solidarité aux nombreux musulmans du département engagés dans une période d’abstinence et de privation . A travers les mosquées du chef lieu, c’est tout le département qui bénéficie ainsi de la générosité du président de la République et de son engagement de faire de 2018 , une année sociale », a-t-elle déclaré au cours d’une cérémonie de coupure du jeun au cours de laquelle un repas copieux a été servi. Des imams et oulémas qui à travers leur porte parole Bamba Sall, ont magnifié ce geste du chef de l’État à travers la patronne de l’ACBEP. « Aider un musulman est déjà un bienfait quand cela se fait au mois béni de ramadan les récompenses sont bonifiées. D’autant que nous avons bénéficié de la reconstruction de notre mosquée grâce aux bienfaits de Mme Socé Diop Dionne qui le représente parfaitement dans le département », s’est réjoui le guide religieux. Suivi dans ses mots de gratitude par son collègue Moustapha Diop qui a engagé tous les imams et oulémas de la capitale du Bambouck à prier pour la paix et la concorde dans notre pays et à une victoire éclatante de leur bienfaiteur au premier tour du scrutin présidentiel. « Nous nous sommes investis d’une mission d’œuvrer pour assurer une continuité des actions en direction des fidèles et des lieux de culte à travers les actions entamées par le président Macky Sall dans les foyers religieux et dans les mosquées à travers le Sénégal c’est pas de la politique, mais plutôt de la reconnaissance », a souligné Imam Moustapha Diop au nom de ses nombreux collègues présents à cette cérémonie de coupure du jeun...