SUICIDE COLLECTIF DE THIANTAS- Aly Diouf, prisonnier à la Mac de Thiès et certains de ses condisciples se désolidarisent et regrettent...

C'est depuis la maison d'arrêt et de correction de Thiès que des Thiantacônes se sont confiés à Dakaractu, désolés qu'ils ont été d'apprendre qu'une information faisant état de leur volonté de procéder à un suicide collectif a été donnée. Aly Diouf, visiblement en colère, a tenu à rassurer sa famille et celles de ses camarades que jamais telle extrémité n'a été dans leur plan.



'' Je ne sais pas qui sont ces talibés de Cheikh Béthio qui envisagent de se donner la mort prétextant le retard excessif accusé par le démarrage de leur procès. Nous convenons avec eux, (s'ils existent bien sûr, car nous ne sommes pas au courant de tout ce bruit) qu'il est suffisamment temps pour nous d'être face au juge, mais nous ne nous tuerons jamais. Quand je dis nous, je veux citer des condisciples comme Moussa Dièye, Mamadou Guèye, Massamba Fall, Mouhamed Sène, Pape Ndiaye.. et moi-même. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous. ''



Aly Diouf de poursuivre : '' Ce qui nous arrive relève exclusivement de la volonté de Dieu. Nous acceptons le décret divin. Nous sommes des disciples de Serigne Touba et pour rien au monde nous mettrons terme à nos vies juste parce que nous voulons être jugés. C'est une aberration. Que nos parents soient rassurés ! ''