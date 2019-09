SUCCESSION DE MACKY / Me Babou ne voit « personne, ni un homme, ni une femme ayant la stature d'un présidentiable »

Me Abdoulaye Babou est totalement pessimiste quant à la possibilité de trouver au sein de l'Apr un successeur capable de remplacer efficacement le Président Macky Sall à la fin de son second mandat. Pour lui, le banc de touche est vide. Et il l’a dit dans le Grand Jury de ce dimanche.

'' Je ne vois personne, ni un homme, ni une femme ayant la stature d'un présidentiable. Pour l'instant, tout est noir. On a l'impression que tout est bloqué ''.



L'avocat et homme politique de déclarer que les difficultés à ce propos sont en partie dues à la suppression du poste de Premier ministre. Pour lui, cette '' suppression est une erreur ''. Il s'étonnera par ailleurs que les directives du Président de la République ne soient presque pas suivies d'action. Il pointe son doigt sur Farba Ngom et Mahammed Boun Abdallah Dionne signalant qu'ils ont été sommés de lui payer ses honoraires en tant qu'avocat ayant défendu des membres de l'Apr qui avaient maille à partir avec la justice. '' Jusqu'au moment où je vous parle, on ne m'a pas payé les 12 millions. Pourquoi le Président Macky Sall n'est pas respecté par ses proches collaborateurs, s’interroge t’il...