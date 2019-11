STESS : Images de la visite-surprise de la première dame, Mme Marème F. Sall.

Le cinquième jour du Salon Tournant Economie Sociale et Solidaire, a été rehaussé par la présence de la première dame du Sénégal, Mme Marème F. Sall. En effet, la première dame accompagnée d'une petite délégation, est arrivée au salon ce Samedi 02 Novembre, aux environs de 17 h et a été accueillie, à son arrivée, par la ministre de la Microfinance et de l'Economie Solidaire, Mme Zahra Y. T. Diop.

Mme Sall a ensuite visité tous les stands et partout où elle est passée, elle a tenu à acheter des produits des exposants.