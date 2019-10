STES / J1 : Les experts se prononcent sur le concept et la réalité de l'economie solidaire

Le Salon tournant Economique et Solidaire (STES) a demarré ce 29 octobre 2019 au centre d'expositions de Diamniadio, sous la présidence effective de Mme Zakhra Y. THIAM, ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire. Et pour ce premier jour CE sont les professeurs Cheikh Guèye de Enda Thiers Monde et Abdou Salam Guèye de l’Ucad, qui sont venus animer le forum scientifique qui a marqué le debut du salon au centre d'exposition de Diamniadio. Ils ont souligné l’impact du libéralisme économique et le monopole des industries des chaines de distribution qui freinent l’économie sociale et solidaire dans certains pays surtout en voie de développement. Le Senegal pays de production agricole peut y échapper si le secteur informel très dynamique est bien organisé, selon eux...