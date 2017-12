SPORTS - Passy Ngayène réclame une grille de protection pour son stade

Passy Ngayène, dans la commune de Ngayène Sabakh a déroulé, mardi, sa finale zonale comptant pour les phases finales des navétanes.



Pour l'édition 2018, Abdou Ndiaye, coordinateur de l'Apr à Keur Maba Diakhou a été choisi comme parrain. Plusieurs personnalités ont assisté à la rencontre qui a opposé l'Asc Deggo à l'Asc Jubbo, finaliste malheureuse.



Parmi ces personnalités, il est à citer le maire de la commune Goumba Gaye, le représentant d'Aly Mané, maire de Paos-Koto.... Le Président de la zone, Birame Socé en l'occurrence, profitera de l'occasion pour inviter le parrain à porter au niveau du ministère des Sports les doléances de la Jeunesse au niveau local, qui sont la réfection du stade , la mise à leur disposition d'une grille de protection et l'électrification de la localité.



En réponse, Abdou Ndiaye s'engagera à transmettre leurs doléances au ministre Matar Bâ. '' Il a fini de prouver qu'il est le meilleur ministre des Sports du Sénégal depuis les indépendances. Il a déjà beaucoup fait pour le sport, mais il continuera parce que telle est la volonté du Président Macky Sall. Nous lui ferons part des doléances ici listées et Dieu sait qu'il fera de son possible ''. Abdou Ndiaye profitera de la tribune pour aborder quelques questions d'ordre politique, s'en prenant vertement à Ousmane Sonko. Pour finir , il offrira des lots de maillots aux équipes concernées...