SPORTS À MBACKÉ / Mouhamadou Badiane répond à l'appel des sportifs et fait la promotion de l'esprit d'équipe.

Un fils de Mbacké a décidé de s'investir pour le développement du sport dans son terroir. Il s'agit de Mouhamadou Badiane. L'homme d'affaires et sportif répond ainsi à l'appel à lui lancé par de jeunes leaders et par des sportifs du département. L'homme est pressenti pour diriger les rênes de l'équipe fanion du département qui peine à sortir la tête de l'eau après quelques années de traversée du désert.



En réunion ce week-end, Mouhamadou Badiane a officiellement décidé de s'engager, estimant que l'esprit d'équipe devra prévaloir pour donner un nouvel élan au football local et au sport de manière générale. Non sans lancer un appel pour que la construction entamée du stade de Mbacké soit accélérée afin d'éviter que l'équipe ne reçoive ses adversaires dans d'autres régions, Badiane invitera tous les natifs à venir se joindre à lui pour mettre à la disposition des joueurs, des moyens logistiques consistants et leur faciliter la saison...