SPORTS À MBACKÉ - Marche pour le départ du Président de l'Orcav accusé de détournement et de faux et usage de faux

Dès procès verbaux falsifiés, des signatures truquées, une manipulation des textes à souhait, des sommes d'argent qui disparaissent comme par enchantement... Moustapha Dieng est accusé de trahir l'esprit du sport à Mbacké dans le cadre des navétanes. Il aurait opéré toutes ces forfaitures pour accorder des faveurs à des équipes et sanctionner d'autres comme de l'Asc Yegoo et celle de Ocass.



Les accusations sont graves et elles sont portées par des jeunes décidés à en découdre avec celui que tout Mbacké surnomme '' Rass''.



Bathie Sogue et une pléthore de jeunes ont déroulé, en effet ce dimanche, une marche pour exiger son départ. '' C'est quand nous naissions qu'il dirigeait l'odcav de Mbacké. Nous l'accusons de vivre sur le dos des jeunes en bouffant l'argent. Nous avons commis un huissier pour tirer cette affaire de détournement financier au clair. ''



Interpellé par Dakaractu, Moustapha Dieng choisira de dire : '' Je vais communiquer sur cela très bientôt. ''