[SPORT] L'Afrique, enfin prête à organiser les Jeux Olympiques ? L'Égypte entrevoit de poser sa candidature pour 2036

À 100 jours des prochains Jeux Olympiques 2024, prévu à Paris en France du 26 juillet au 11 août, l'Égypte se confie sur son ambition grandiose d'être le prochain et certainement le premier sol africain à organiser ce grand événement sportif accueillant les différentes figures internationales du Sport.

L'Égypte n'a pas peur de voir grand, et elle peut se le permettre. Avec la prestigieuse évolution des principales infrastructures de soutien que sont les routes, la sécurité, les aéroports et les hôtels, "au cours des sept ou huit dernières années", le pays du président

Abdel Fattah al-Sissi se sent paré à porter sur lui la lourde organisation d'un événement aussi immense que les Jeux Olympiques. "Je pense que l’Égypte est prête maintenant", a confié Sharif El Erian, secrétaire général du Comité national olympique (CNO) égyptien.

Ne voulant plus se contenter d'être qu'un simple participant, le CNO égyptien a obtenu l’approbation du président Abdel Fattah al-Sissi en septembre 2022, le CNO égyptien doit donc convaincre la commission exécutive du CIO. L'Égypte se prépare donc à présenter une proposition au Comité international olympique (CIO) pour les Jeux de 2036. Une tâche qui va s'avérer rude. "J’espère que nous sommes un concurrent sérieux. Cela profitera aux idées et à l’héritage du CIO", a ajouté El Erian.

Selon monsieur El Erian, il y a « très peu de pays en Afrique » qui ont la capacité d’accueillir les Jeux Olympiques. Cependant, il fait exception de deux spécifiques nations qu'il trouve meilleures en matière d’installations sur le continent, c'est-à-dire " l’Afrique du Sud et le Maroc ". Rappelons que le continent africain a déjà eu à accueillir de grands événements sportifs, notamment la Coupe du monde de rugby de 1995 et la Coupe du monde de la FIFA 2010, tous deux en Afrique du Sud, tandis que le Maroc co-organisera le plus grand tournoi de football d'ici 2030.