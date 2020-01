SPORT / IEF Rufisque Commune : L’IEF crée un cadre d’apprentissage de la vie associative pour les élèves.

Pour relancer le sport scolaire, l’IEF de Rufisque Commune a initié un tournoi inter-écoles dans plusieurs disciplines, le Mercredi 22 Janvier dernier au Stade Ngalandou Diouf. Cette compétition qui va durer 3 mois, regroupe 43 écoles élémentaires et 37 écoles du moyen-secondaire. Elle a pour mission de permettre aux élèves de se rassembler, de s’épanouir et de développer la pratique d’activités sportives et l’apprentissage de la vie associative par les élèves. Parmi ces disciplines, on peut citer le football, l’athlétisme, le Basketball, le volley-ball et la natation.



La première journée a été marquée par trois belles rencontres qui opposaient en catégorie benjamine, l’école élémentaire Chérif Vs Groupe scolaire Ama School, en cadets, Cem Tacko a battu Cem Pionniers sur le score d’1 but à 0. Et pour terminer, l’équipe du groupe scolaire la Sagesse prend largement le dessus sur celle de l’école privée du Camp...