[SPORT] En quoi le Power Slap est un sport ?

Créé et produit depuis seulement 2022, par l'homme d'affaires américain, président du Ultimate Challenge Championship (UFC), Dana White, le Power Slap est une discipline supposément sportive qui a su gagner son audience, bien qu'elle soit très loin de ressembler à une véritable activité physique.

Nombreux êtes-vous sur les réseaux sociaux à être tombés sur ces vidéos captivantes, présentant deux individus séparés par un arbitre, se mettre des claques puissantes, bruyantes, sans nul doute dangereuses pour la santé, jusqu'au K.O de l'un d'eux.

En effet, loin d'être qu'un simple contenu pour divertir et choquer, vous venez en fait de visualiser une compétition sportive très populaire mais controversée, le Power Slap.

S'attirant pas mal d'opposition depuis sa création, dont celle de la Commission Athlétique du Nevada, qui s'est montrée très soucieuse de l'impact permanent que peut résulter une telle activité sur la santé de ses participants, le Power Slap a quand même accumulé une superbe audience sur les réseaux sociaux, se frayant ainsi peu à peu une place dans le domaine sportif. "Nous sommes numéro UN dans tous les sports, et quand je dis tous les sports, si vous prenez la NBA, la NHL, la NFL, la F-1, la WWE et ceux que j'oublie, mettez les ensemble et leur nombre ne peut pas être comparé au Slap", s'est vanté Dana White lors d'une conférence de presse.

En effet, comme toute activité sportive, le Power Slap lui-aussi a ses propre règles. En plus de devoir se mettre des baffes jusqu'à tomber dans les vapes, il y a des précisions à noter : après un tirage au sort pour décider qui commence, le premier attaquant dispose d'un délai de 60 secondes pour donner une gifle à main ouverte à l'adversaire. Les gifles doivent être au-dessous de l'œil mais au-dessus du menton, sans sortir avec la paume de manière à ce que tous les contacts main-visage aient lieu en même temps. Ceux qui sont giflés ne doivent pas broncher, lever l’épaule ou rentrer le menton. Après avoir été giflé, le concurrent giflé dispose alors de 60 secondes pour récupérer et se remettre en position avant que ce soit à son tour de gifler. Les combats qui ne se terminent pas par KO, durent trois rounds et sont soumis aux juges.