SPORT / BASKETBALL : 37 nouveaux animateurs-initiateurs pour encadrer la petite catégorie.

Après 8 jours de formation d’animateurs-initiateurs de Basketball, le service départemental des sports de Rufisque, avec l’appui de la fédération sénégalaise de Basketball, a procédé à la remise de diplômes aux 37 récipiendaires. Cette cérémonie s’est tenue à l’EFI de Rufisque, ce jeudi 2 janvier 2020.



L’objectif de ce stage est de former des entraîneurs animateurs-initiateurs pour la petite catégorie. Selon Maguette Diop, Instituteur FIBA, par ailleurs directeur du stage, « ce stage vise à former de jeunes entraîneurs animateurs-initiateurs qui auront la tâche d’encadrer les tout jeunes de 8 à 16 ans. Notre rôle, c’est de leur donner le maximum d’informations sur le volet pédagogique, psychologique et tactique qui leur permettront de faire leur tâche, mais également développer le Basketball. »



Le nombre total des stagiaires était de 37 venus de différentes localités du pays, à savoir le département de Rufisque, mais également de Dakar, Thiès et autres. À noter que les candidats ont été admis à 100%. « C’est un stage qui a été bien organisé sur le plan organisationnel car les stagiaires étaient bien équipés. Dans l’ensemble c’est un stage qui s’est bien déroulé », a ajouté M. Maguette Diop, directeur du stage. En outre, Serigne Bara Tall, chef du service départemental des sports de Rufisque s’est prononcé sur la demande des stagiaires concernant la création d’un district au niveau de Rufisque. Selon lui, « nous avons depuis plus d’une année saisi le président de la fédération de Basket par écrit lui demandant de mettre en place un district au niveau de Rufisque, mais il n’a pas encore donné suite à cette demande ». Selon lui, au cours de ces dernières années, le service s’investit dans l’organisation de sessions de formation car il l’a fait avec le karaté, la natation, le football et aujourd’hui avec le basketball. Cependant, « Nous n’avons pas reçu d’instructions de l’autorité pour organiser des stages en relation avec les JOJ », a déclaré Serigne Bara Tall.