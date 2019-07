SPÉCULATIONS FONCIÈRES AUTOUR DU DOMAINE DE L’AIBD (Avis)

La Direction Générale de AIBD SA informe l’opinion publique, qu’il a été constaté depuis quelque temps une forte pression sur le foncier autour du domaine de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

En effet, il ressort des investigations menées par les services compétents, qu’une spéculation foncière, en marge du droit applicable au domaine national, s’amplifie de jour en jour.

Malgré les mesures prises par la Direction Générale de AIBD SA, y compris la construction d’un mur de clôture qui est en cours de réalisation, des individus s’acharnent sur l’assiette foncière de l’aéroport et réussissent par des moyens détournés à se procurer des titres illégaux d’occupation.

La Direction Générale de AIBD SA avertit l’opinion publique que les documents fonciers présentés aux acheteurs sont en conséquence nuls et de nul effet, et que leur usage expose leurs auteurs et complices aux poursuites judiciaires et sanctions prévues par la loi.

Il est demandé à tous ceux qui souhaitent acquérir des terres autour de l’Aéroport International Blaise Diagne et ses environs, de s’entourer au préalable de toutes les garanties nécessaires. Les acquéreurs sont invités à se rapprocher notamment, de la Direction Générale de AIBD SA, dont le siège social se trouve au bloc sud du bâtiment administratif de l’aéroport, pour vérifier la régularité et l’authenticité des documents présentés par tout promoteur qui serait amené à leur en proposer.

Contact : 339396300



LA DIRECTION GÉNÉRALE